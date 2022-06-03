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В Харкові ворожий обстріл спричинив масштабну пожежу на складі деревини

В Харкові ворожий обстріл спричинив масштабну пожежу на складі деревини
Фото: ГУ ДСНС у Харківській області

За добу з 2 по 3 червня рятувальники Харківського гарнізону здійснили 10 оперативних виїздів на ліквідацію пожеж, спричинених обстрілам, повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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Так, внаслідок обстрілу, що стався о 0:32 в Основ'янському районі Харкова, горіла складська будівля з деревиною на площі 3000 квадратних метрів. З пожежею боролися дев'ять пожежно-рятувальних відділень.

Крім того, протягом доби у сусідньому з Харковом селі Циркуни ворожі снаряди спричинили шість пожеж у приватних маєтках. Зранку горіли приватний будинок на площі 300 квадратних метрів, господарча споруда на площі 60 квадратних метрів, ангар з зерном на площі 200 квадратних метрів та дві автівки.

Фото 2 — В Харкові ворожий обстріл спричинив масштабну пожежу на складі деревини
Фото: ГУ ДСНС у Харківській області
Фото 3 — В Харкові ворожий обстріл спричинив масштабну пожежу на складі деревини
Фото: ГУ ДСНС у Харківській області
Фото 4 — В Харкові ворожий обстріл спричинив масштабну пожежу на складі деревини
Фото: ГУ ДСНС у Харківській області
Фото 5 — В Харкові ворожий обстріл спричинив масштабну пожежу на складі деревини
Фото: ГУ ДСНС у Харківській області

Вже вночі там загорівся будинок та дві господарчі споруди на площі близько 200 квадратних метрів. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Також у ДСНС зазначають, що піротехнічними підрозділами служби протягом доби було ліквідовано 22 ворожих боєприпаси.

Зазначено також, що пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапилися й у Чугуївському районі області, але ДСНС не наводить подробиць. Зазначимо, що судячи з повідомлення Генерального штабу Збройних сил, ворог напередодні обстріляв цивільну інфраструктуру у селах Клугино-Башкирівка та Мосьпанове Чугуївського району.

Нагадаємо також, що напередодні у Харкові через влучення ворожого снаряда згоріла шкільна бібліотека, на місці знайшли загиблу жінку. Також зафіксовано обстріли у Клугіно-Башкирівці та Циркунах.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов