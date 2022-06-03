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В Харкові ворожий обстріл спричинив масштабну пожежу на складі деревини
За добу з 2 по 3 червня рятувальники Харківського гарнізону здійснили 10 оперативних виїздів на ліквідацію пожеж, спричинених обстрілам, повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Так, внаслідок обстрілу, що стався о 0:32 в Основ'янському районі Харкова, горіла складська будівля з деревиною на площі 3000 квадратних метрів. З пожежею боролися дев'ять пожежно-рятувальних відділень.
Крім того, протягом доби у сусідньому з Харковом селі Циркуни ворожі снаряди спричинили шість пожеж у приватних маєтках. Зранку горіли приватний будинок на площі 300 квадратних метрів, господарча споруда на площі 60 квадратних метрів, ангар з зерном на площі 200 квадратних метрів та дві автівки.
Вже вночі там загорівся будинок та дві господарчі споруди на площі близько 200 квадратних метрів. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також у ДСНС зазначають, що піротехнічними підрозділами служби протягом доби було ліквідовано 22 ворожих боєприпаси.
Зазначено також, що пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапилися й у Чугуївському районі області, але ДСНС не наводить подробиць. Зазначимо, що судячи з повідомлення Генерального штабу Збройних сил, ворог напередодні обстріляв цивільну інфраструктуру у селах Клугино-Башкирівка та Мосьпанове Чугуївського району.
Нагадаємо також, що напередодні у Харкові через влучення ворожого снаряда згоріла шкільна бібліотека, на місці знайшли загиблу жінку. Також зафіксовано обстріли у Клугіно-Башкирівці та Циркунах.