У Харкові через влучення ворожого снаряда згоріла шкільна бібліотека, загинула жінка

Рятувальники Харківського гарнізону за минулу добу 1-2 червня чотири рази виїжджали на ліквідацію пожеж, спричинених обстрілами. Про це йдеться у повідомленні Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківської області.

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Так, внаслідок обстрілу приватного сектору в селі Клугіно-Башкирівка Чугуївської громади ворожий снаряд влучив у житловий будинок. В результаті обстрілу постраждали двоє чоловіків - 1947 року народження, який був госпіталізований до Чугуївської районної лікарні, та 1958 року народження, який від госпіталізації відмовився.

Крім того, внаслідок попадання снаряду, о 0:13 2 червня надійшло повідомлення про пожежу у загальноосвітній школі в Київському районі Харкова. Горіло приміщення бібліотеки на площі 50 квадратних метрів.

До ліквідації пожежі було задіяно чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки та 24 чоловіка особового складу ДСНС. О 2:14 пожежу було ліквідовано. Під час гасіння пожежі рятувальниками виявлено тіло жінки. Також постраждав чоловік, а три жінки були врятовані.

Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області

О 0:20 в Слобідському районі Харкова під час обстрілу зайнялась триповерхова виробничо-господарська будівля. Площа пожежі склала 1000 квадратних метрів. На ліквідацію було задіяно шість одиниць техніки та 36 осіб особового складу ДСНС.

Також зазначається, що ще одна пожежа, спричинена ворожим обстрілом, трапились у Золочівській громаді, однак подробиць не наводиться. Окрім цього, повідомляється, що піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 38 ворожих боєприпасів.

Зазначимо також, що минулої доби, за даними Генерального штабу Збройних сил України, російські війська вели обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Михайлівка, Прудянка та Верхній Салтів навколо Харкова.