В Харькове от попадания вражеского снаряда сгорела школьная библиотека, погибла женщина

Спасатели Харьковского гарнизона за минувшие сутки 1-2 июня четырежды выезжали на ликвидацию пожаров, вызванных обстрелами. Об этом говорится в сообщении Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

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Так, в результате обстрела частного сектора в селе Клугино-Башкировка Чугуевской общины вражеский снаряд попал в жилой дом. В результате обстрела пострадали двое мужчин – 1947 года рождения, который был госпитализирован в Чугуевскую районную больницу, и 1958 года рождения, который от госпитализации отказался.

Кроме того, в результате попадания снаряда в 0:13 2 июня поступило сообщение о пожаре в общеобразовательной школе в Киевском районе Харькова. Горело помещение библиотеки на площади в 50 квадратных метров.

К ликвидации пожара были привлечены четыре единицы пожарно-спасательной техники и 24 человека личного состава ГСЧС. В 2:14 пожар был ликвидирован. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины. Также пострадал мужчина, а три женщины были спасены.

Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В 0:20 в Слободском районе Харькова во время обстрела загорелось трехэтажное производственно-хозяйственное здание. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. К ликвидации было привлечены шесть единиц техники и 36 человек личного состава ГСЧС.

Также отмечается, что еще один пожар, вызванный вражеским обстрелом, произошел в Золочевской общине, однако подробности этого не приводятся. Кроме этого, сообщается, что пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 38 вражеских боеприпасов.

В свою очередь, как сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, за прошедшие сутки оккупанты также обстреливали село Циркуны Харьковского района, там один человек получил ранения.

Россияне также били по городу Чугуев, селам Коробочкино и Клугинно-Башкировка Чугуевского района. По словам Синегубова, там получили ранения четыре мирных жителей.

Отметим также, что за прошедшие сутки, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска вели обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Михайловка, Прудянка и Верхний Салтов вокруг Харькова.