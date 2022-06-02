Ворог намагається перерізати трасу Лисичанськ - Бахмут та наблизитися до Слов'янська з боку Лимана - Генштаб

Російські окупаційні війська спробували здійснити наступ з боку Лимана у напрямку селища Райгородок, розташованого на правому березі Сіверського Донця біля Слов'янська, але зазнали втрат та відійшли, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

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В свою чергу, на Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в місті Сєвєродонецьк, а також за підтримки мінометів проводив штурм у напрямку сіл Боброве та Устинівка, однак успіху там, за даними Генштабу, досі не має.

На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в селищі Комишуваха з метою взяття його під контроль, і має в цьому частковий успіх, бої тривають. Також окупанти вели штурм у напрямках сіл Нагірне та Білогорівка, розташованих по обидва боки траси Лисичанськ - Бахмут, однако в результаті завданого з боку українських підрозділів ураження відійшли.

"На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Обстрілював українські війська з артилерії та мінометів в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Успенівка, Вугледар, Новосілка і Оріхів", - йдеться також у повідомленні.

У напрямку Слов'янська з боку Харківської області основні зусилля ворог зосередив на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу, здійснивши артилерійські обстріли в районах сіл Довгеньке, Курулька, Вірнопілля та Долина.

Навколо Харкова ж противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, здійснив обстріли позицій Сил оборони зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Михайлівка, Прудянка та Верхній Салтів.

На Південнобузькому напрямку окупанти збільшили кількість обстрілів українських позицій, також обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Шевченкове, Трудолюбівка, Луч, Степова Долина та Широке. З вертольотів Мі-24 ворог завдав авіаційних ударів в районах Новогригорівки та Олександрівки.

Крім того, повідомляється, що з території Росії було обстріляно з мінометів місто Середина-Буда та сусіднє село Прогрес Сумської області, а також село Леонівка Чернігівської області.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках, за даними Генштабу, було відбито 133 атак ворога, знищено два танки, шість артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та чотири ворожих автомобілі. Підрозділи протиповітряної оборони збили сім безпілотників типу "Орлан-10".