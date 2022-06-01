Росіяни окупували 80% Сєвєродонецька, у місті, як і раніше, бої, - ОДА

Російські загарбники окупували 80% Сєвєродонецька Луганської області, включаючи його східну частину. У місті продовжуються вуличні бої. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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"Окуповано близько 80% обласного центру, включаючи східні квартали. Вуличні бої продовжуються. На деяких вулицях наші захисники мають успіх, проведені пробні контратаки, у полоні шестеро рашистів. Чекаємо на відомості, які можуть нам допомогти відбити орків за межі міста. За Сєверодонецьк будуть битися до кінця!", - написав Гайдай.

За його словами, вся вільна від окупантів територія Луганської області обстрілюється російськими військами. Проте влада продовжує возити гуманітарні вантажі до багатьох населених пунктів, а також евакуювати звідти людей.

"Лисичанськ під українським контролем. Це вигідна у військовому відношенні позиція. Розташування міста на височині дає багато можливостей. Оборона міста потужна", - додав голова ОДА.

Нагадаємо, російські окупанти ведуть штурмові дії у Сєвєродонецьку Луганської області. 1 червня окупанти встановили контроль над східною частиною міста.