- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Росіяни окупували 80% Сєвєродонецька, у місті, як і раніше, бої, - ОДА
Російські загарбники окупували 80% Сєвєродонецька Луганської області, включаючи його східну частину. У місті продовжуються вуличні бої. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
"Окуповано близько 80% обласного центру, включаючи східні квартали. Вуличні бої продовжуються. На деяких вулицях наші захисники мають успіх, проведені пробні контратаки, у полоні шестеро рашистів. Чекаємо на відомості, які можуть нам допомогти відбити орків за межі міста. За Сєверодонецьк будуть битися до кінця!", - написав Гайдай.
За його словами, вся вільна від окупантів територія Луганської області обстрілюється російськими військами. Проте влада продовжує возити гуманітарні вантажі до багатьох населених пунктів, а також евакуювати звідти людей.
"Лисичанськ під українським контролем. Це вигідна у військовому відношенні позиція. Розташування міста на височині дає багато можливостей. Оборона міста потужна", - додав голова ОДА.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, російські окупанти ведуть штурмові дії у Сєвєродонецьку Луганської області. 1 червня окупанти встановили контроль над східною частиною міста.