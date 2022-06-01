Россияне оккупировали 80% Северодонецка, в городе по-прежнему бои, - ОГА

Российские захватчики оккупировали 80% Северодонецка Луганской области, включая его восточную часть. В городе продолжаются уличные бои. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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"Оккупировано около 80% областного центра, включая восточные кварталы. Уличные бои продолжаются. На некоторых улицах наши защитники имеют успех, проведены пробные контратаки, в плену шестеро рашистов. Ждем сведений, которые могут нам помочь отбить орков за пределы города. За Северодонецк будут биться до конца!", - написал Гайдай.

По его словам, вся свободная от оккупантов территория Луганской области обстреливается российскими войсками. Однако власти продолжают возить гумманитарные грузы в многие населенные пункты, а также эвакуировать оттуда людей.

"Лисичанск под украинским контролем. Это выгодная в военном отношении позиция. Расположение города на возвышенности дает много возможностей. Оборона города мощная", - добавил глава ОГА.

Напомним, российские оккупанты ведут штурмовые действия в Северодонецке Луганской области. 1 июня, оккупанты установили контроль над восточной частью города.