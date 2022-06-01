Россияне ведут штурм Северодонецка: под контролем оккупантов восточная часть города

Российские оккупанты ведут штурмовые действия в Северодонецке Луганской области. По состоянию на 1 июня, оккупанты установили контроль над восточной частью города.

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Об этом говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"На Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, имеет частичный успех, установил контроль над восточной частью города", - говорится в сообщении.

По информации Генштаба, на Бахмутском направлении противник также проводит штурм в населенном пункте Камышеваха, однако успеха не имеет. В то же время, на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий оккупанты не проводили.

Также отмечается, что на Славянском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии украинские подразделения в районе Святогорска и Родного. На Донецком направлении противник наносил авиаудары в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Новоселовки и Щербаков.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что по состоянию на 1 июня российские оккупационные войска контролируют большую часть Северодонецка, однако соседний Лисичанск продолжает полностью оставаться под украинским контролем.