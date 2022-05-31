Оккупанты нанесли авиаудар по химзаводу в Северодонецке: попали в цистерну с азотной кислотой

Российские военные нанесли авиационный удар по Северодонецку Луганской области, попав в цистерну с азотной кислотой на химзаводе.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Авиаудар по Северодонецку. Рашисты попали в цистерну с азотной кислотой на химзаводе. Срочно. Жители области! Не выходите из укрытий!" – говорится в сообщении.

В частности, глава ОВА рассказал о действии азотной кислоты на человека и призвал местных жителей подготовить защитные маски для лица, пропитанные содовым раствором.

"Азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистой оболочки. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость, при тяжелых отравлениях, для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами. Подготовьте защитные маски для лица, пропитанные содовым раствором", - отметил Гайдай.

Следует отметить, что при попадании азотной кислоты в глаза необходимо промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании на кожу – пораженную поверхность обмыть водой, добавляя в нее питьевую соду или мыло. При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды.

Напомним, в Бахмутском районе Донецкой области в результате боевых действий произошла утечка аммиака из-за повреждения ветви аммиакопровода "Тольятти – Одесса". В зону поражения могут попасть Кодема, Гладосово, Семигорье, Дача, Николаевка Вторая и Доломитное.