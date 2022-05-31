Окупанти нанесли авіаудар по хімзаводу у Сєвєродонецьку: влучили у цистерну з азотною кислотою

Російські військові завдали авіаційного удару по Сєвєродонецьку Луганської області, влучивши у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі.

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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Авіаудар по Сєвєродонецьку. Рашисти влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі. Терміново. Мешканці області! Не виходьте з укриттів!" - йдеться у повідомленні.

Зокрема, очільник ОВА розповів про дію азотної кислоти на людину та закликав місцевих жителів підготувати захисні маски для обличчя, просочені содовим розчином.

"Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки. Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами. Підготуйте захисні маски для обличчя, просочені содовим розчином", - зазначив Гайдай.

Варто зазначити, що при попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру - уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду або мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.

Нагадаємо, у Бахмутському районі Донецької області внаслідок бойових дій стався витік аміаку через пошкодження гілки аміакопроводу "Тольятті – Одеса". В зону ураження можуть потрапити Кодема, Гладосове, Семигір’я, Дача, Миколаївка Друга і Доломітне.