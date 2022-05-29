Окупанти намагаються просуватися Сєвєродонецьком та спробували наблизиися до Слов'янська з півночі - Генштаб

Російські окупаційні сили у неділю намагаються закріпитись на північно-східних околицях Сєвєродонецька Луганської області та ведуть штурмові дії у напрямку центру міста. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Також ворог завдав авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації в районі села Устинівка.

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Крім того, повідомляється, що на Лиманському напрямку окремі підрозділи противника "виведені за межі населеного пункту" Лиман.

На Бахмутському напрямку ворог 29 травня проводив підготовку до штурмових дій, здійснив обстріли із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню у районах населених пунктів Комишуваха, Доломітне та Нью-Йорк.

Також окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Берестове та Покровське та чотири ракетних удари по населеним пунктам Верхньокам'янське, Врубівка та Соледар.

"На Авдіївському і Курахівському напрямках ворог інтенсивно обстрілював позиції наших військ, завдавав авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної та вертольотами армійської авіації... На Курахівському напрямку ворог здійснює вогневе ураження вздовж лінії зіткнення із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, РСЗВ, армійської та оперативно-тактичної авіації", - йдеться також у повідомленні.

На Слов'янському напрямку противник за підтримки артилерії здійснював штурмові дії у напрямку Пасіка - Богородичне, тобто намагався наблизитися з півночі в напрямку Слов'янська. Але, як повідомляють в Генштабі, успіху окупанти не мали та відійшли на попередньо зайняті позиції. Зафіксовано декілька обстрілів з артилерії та мінометів в районах сіл Велика Комишуваха, Довгеньке та Вірнопілля.

На Харківському напрямку російські сили задіяли для обстрілів ствольну та реактивну артилерію, вели повітряну розвідку, а також завдали авіаційного удару по селищу Прудянка на північ від Харкова.

Також агресор продовжував обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей, зокрема населених пунктів Сеньківка, Гірськ, Хрінівка й Гасичівка Чернігівської області та Бачівськ, Середина Буда, Бояро-Лежачі й Манухівка Сумської області.

На півдні ж окупанти здійснювали вогневе ураження українських військ із мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Трудолюбівка, Мала Шестерня, Добрянка, Князівка, Токареве, Широке, Первомайське, Новомиколаївка, Котляреве, Новогригорівка, Таврійське і Посад-Покровське.

Також загарбники здійснюють переміщення резерівів для відновлення втрачених позиції у районах населених пунктів Андріївка, Білогірка і Біла Криниця. Крім того, в районі Старої Богданівки ворог застосував ударний БПЛА.