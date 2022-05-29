Росія понад 10 разів обстріляла прикордоння Чернігівської та Сумської областей

Державна прикордонна служба України зафіксувала 29 травня вже дев'ять обстрілів з території Росії у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області.

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Як йдеться у повідомленні відомства, у прикордонники нарахували 33 вибухи російських снарядів. Загалом зазначається, що ворог робив нетривалі обстріли, по 2-7 пострілів.

Ще п'ять мін розірвалося внаслідок мінометного обстрілу з російської сторони на околиці одного із населених пунктів Шосткинського району Сумської області.

У свою чергу, як уточнює оперативне командування "Північ" Сухопутних військ Збройних сил України, йдеться про обстріл у районі села Бачівськ у період 13:00-13:12.

Крім того, раніше, близько 7:35, спостерігачі зафіксували близько 20 вибухів під час обстрілу з території РФ у напрямку села Бояро-Лежачі Конотопського району Сумської області, а близько 12:43 зафіксовано сім вибухів у районі міста Семенівка Чернігівської області.

Нагадаємо, що напередодні РФ обстріляла Миропільську громаду Сумського району: було пошкоджено церкву та дитсадок, поранено жінку. Крім того, у ніч на 28 травня внаслідок російських обстрілів було зруйновано сільгосппідприємство у Путивльській громаді.

Також зі своєї території росіяни напередодні вели мінометний вогонь по території Зноб-Новгородської громади, де зафіксовано близько шести попадань, та по території Есманської громади, де біля села Бачевськ нарахували 30 прильотів.

Днем раніше повідомлялося також про обстріл у районі міста Середина-Буда Сумської області.