Військові РФ обстріляли кілька громад на Сумщині: зафіксовано близько 36 прильотів (ФОТО)

Російські військові у ніч на 28 травня завдали ракетного удару по Путивльській громаді Сумської області. Також росіяни зі своєї території вели мінометний вогонь по Зноб-Новгородській громаді.

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Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"По Сумщині завдано ракетного удару. У Путивльській громаді зруйноване сільгосппідприємство. Зі своєї території росіяни вели мінометний вогонь по території Зноб-Новгородської громади, близько 6 прильотів", - йдеться у повідомленні.

Також з території РФ росіяни вели артобстріл Есманської громади. Зафіксовано близько 30 прильотів по околицях Бачівська.

За попередньою інформацією, обійшлося без людських жертв.

Нагадаємо, станом на 26 травня, російські окупанти не припиняють вести наступ у Східній операційній зоні та продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по об'єктах інфраструктури на території України.