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Военные РФ обстреляли несколько общин в Сумской области: зафиксировано около 36 прилетов (ФОТО)

Сумская область, война в Украине, Живицкий, обстреляли село
Фото: Telegram-канал главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого

Российские военные в ночь на 28 мая нанесли ракетный удар по Путивльской общине Сумской области. Также россияне со своей территории вели минометный обстрел по Зноб-Новгородской общине.

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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"По Сумской области нанесен ракетный удар. В Путивльской общине разрушено сельхозпредприятие. Со своей территории россияне вели минометный огонь по территории Зноб-Новгородской общины, около 6 прилетов", - говорится в сообщении.

Также с территории РФ россияне вели артобстрел Эсманской общины. Зафиксировано около 30 прилетов по окрестностям Бачевска.

По предварительной информации, обошлось без жертв.

Фото 2 — Военные РФ обстреляли несколько общин в Сумской области: зафиксировано около 36 прилетов (ФОТО)
Фото 3 — Военные РФ обстреляли несколько общин в Сумской области: зафиксировано около 36 прилетов (ФОТО)
Фото 4 — Военные РФ обстреляли несколько общин в Сумской области: зафиксировано около 36 прилетов (ФОТО)
Фото 5 — Военные РФ обстреляли несколько общин в Сумской области: зафиксировано около 36 прилетов (ФОТО)

Напомним, по состоянию на 26 мая, российские оккупанты не прекращают вести наступление в Восточной операционной зоне и продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.

Автор:
Анастасия Дедковская