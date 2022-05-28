Военные РФ обстреляли несколько общин в Сумской области: зафиксировано около 36 прилетов (ФОТО)

Российские военные в ночь на 28 мая нанесли ракетный удар по Путивльской общине Сумской области. Также россияне со своей территории вели минометный обстрел по Зноб-Новгородской общине.

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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"По Сумской области нанесен ракетный удар. В Путивльской общине разрушено сельхозпредприятие. Со своей территории россияне вели минометный огонь по территории Зноб-Новгородской общины, около 6 прилетов", - говорится в сообщении.

Также с территории РФ россияне вели артобстрел Эсманской общины. Зафиксировано около 30 прилетов по окрестностям Бачевска.

По предварительной информации, обошлось без жертв.

Напомним, по состоянию на 26 мая, российские оккупанты не прекращают вести наступление в Восточной операционной зоне и продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.