Сумская область подверглась вражеским ракетным ударам: повреждено около 20 домов и ЛЭП (ФОТО)

Российские оккупанті в среду, 25 мая, нанесли ракетные удары по Краснополью Сумской области. Повреждены около 20 домов и ЛЭП.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Около часа ночи с территории России враг выпустил ракеты по нашему Краснополью. Пуск, предварительно, был с самолета, который не пересекал государственную границу", - говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что в результате вражеских обстрелов пострадали дома мирных жителей.

"Повреждены около 20 домов и ЛЭП. Половина поселка осталась без электроэнергии. Погибших предварительно нет", - добавил он.

Напомним, в Сумской области утром 21 мая россияне нанесли огонь из артиллерии с территории РФ. Обошлось без потерь. Под обстрел попала Эсманская община Шосткинского района.

В частности, 17 мая оккупанты пытались прорвать границу в районе Середино-Буды на севере Шосткинского района, однако ВСУ дали отпор.