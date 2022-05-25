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Сумская область подверглась вражеским ракетным ударам: повреждено около 20 домов и ЛЭП (ФОТО)
Российские оккупанті в среду, 25 мая, нанесли ракетные удары по Краснополью Сумской области. Повреждены около 20 домов и ЛЭП.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Около часа ночи с территории России враг выпустил ракеты по нашему Краснополью. Пуск, предварительно, был с самолета, который не пересекал государственную границу", - говорится в сообщении.
Глава ОВА отметил, что в результате вражеских обстрелов пострадали дома мирных жителей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Повреждены около 20 домов и ЛЭП. Половина поселка осталась без электроэнергии. Погибших предварительно нет", - добавил он.
Напомним, в Сумской области утром 21 мая россияне нанесли огонь из артиллерии с территории РФ. Обошлось без потерь. Под обстрел попала Эсманская община Шосткинского района.
В частности, 17 мая оккупанты пытались прорвать границу в районе Середино-Буды на севере Шосткинского района, однако ВСУ дали отпор.