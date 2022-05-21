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Российские войска обстреляли Сумскую область из артиллерии
По Сумской области утром 21 мая россияне нанесли огонь из артиллерии с территории РФ. Обошлось без потерь.
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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Прилеты пришлись по Эсманской общине Шосткинского района.
А вчера вечером украинские пограничники слышали перестрелку на территории РФ недалеко от границы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Надеюсь, оккупанты там перестреляли друг друга", - отметил Живицкий.
Напомним, 17 мая в Сумской области ВСУ вступили в бой с оккупантами, которые пытались прорвать границу с районе Середино-Буды на севере Шосткинского района