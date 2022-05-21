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Российские войска обстреляли Сумскую область из артиллерии

Российские войска обстреляли Сумскую область из артиллерии
Российские войска обстреляли Сумскую область из артиллерии

По Сумской области утром 21 мая россияне нанесли огонь из артиллерии с территории РФ. Обошлось без потерь.

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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Прилеты пришлись по Эсманской общине Шосткинского района.

А вчера вечером украинские пограничники слышали перестрелку на территории РФ недалеко от границы.

"Надеюсь, оккупанты там перестреляли друг друга", - отметил Живицкий.

Напомним, 17 мая в Сумской области ВСУ вступили в бой с оккупантами, которые пытались прорвать границу с районе Середино-Буды на севере Шосткинского района

Автор:
Светлана Манько