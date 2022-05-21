Російські війська обстріляли Сумську область із артилерії

На Сумщині вранці 21 травня росіяни завдали вогонь з артилерії з території РФ. Обійшлося без втрат.

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Про це повідомив голова Сумської ОВ Дмитро Живицький.

Під обстріл потрапила Есманська громада Шосткинського району.

А вчора ввечері українські прикордонники чули стрілянину на території РФ неподалік кордону.

"Сподіваюся, окупанти там перестріляли один одного", - наголосив Живицький.

Нагадаємо, 17 травня на Сумщині ЗСУ вступили в бій з окупантами, які намагалися прорвати кордон із району Середино-Буди на півночі Шосткинського району.