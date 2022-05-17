В Сумской области российские военные пытались прорвать границу

В Сумской области ВСУ вступили в бой с оккупантами, которые пытались прорвать границу с районе Середино-Буды на севере Шосткинского района, сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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"Около 5 попаданий в районе Эсмани. Около 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачи. Зафиксировано 6 взрывов в районе населённого пункта Сопич", - резюмировал Живицкий.

Обстрелы со стороны РФ начались утром 17 мая. При этом ВСУ дали отпор захватчикам, оккупанты не смогли прорвать границу.

Вдоль государственной границы возникли пожары, вызванные обстрелами.

Ранее, 16 мая, Вооруженные силы Украины также фиксировали попытку врага прорвать государственную границу на территории Сумской области. Тогда пограничники дали бой россиянам, те отступили за линию государственной границы.

Напомним, ВСУ полностью освободили Сумскую область от российских захватчиков 8 апреля.