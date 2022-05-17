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На Сумщині російські військові намагалися прорвати кордон
У Сумській області ЗСУ вступили в бій з окупантами, які намагалися прорвати кордон у районі Середино-Буди на півночі Шосткинського району, повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Близько 5 влучень у районі Есмані. Близько 70 вибухів у напрямку Бояро-Лежачі. Зафіксовано 6 вибухів у районі населеного пункту Сопіч", - резюмував Живицький.
Обстріл з боку РФ розпочався вранці 17 травня. При цьому ЗСУ дали відсіч загарбникам, окупанти не змогли прорвати кордон.
Вздовж державного кордону виникли пожежі, спричинені обстрілами.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше 16 травня Збройні сили України також фіксували спробу ворога прорвати державний кордон на території Сумської області. Тоді прикордонники дали бій росіянам, які відступили за лінію державного кордону.
Нагадаємо, ЗСУ повністю звільнили Сумську область від російських загарбників 8 квітня.