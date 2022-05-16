Російські війська намагалися прорвати державний кордон у Сумській області

Близько 07:00 16 травня Збройні сили України зафіксували спробу ворога прорвати державний кордон на території Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВ Дмитро Живицький.

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Відомо, що окупанти відкрили вогонь з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів на прикордонній території Шосткинського району.

На момент атаки на територію області намагалися зайти ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

"Прикордонники дали бій росіянам, ті відступили за лінію державного кордону", - наголосив Живицький.

Збройні сили України повністю звільнили Сумську область від російських загарбників 8 квітня.

Тим часом, українські захисники вже вийшли на державний кордон України в Харківській області.