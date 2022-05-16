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Російські війська намагалися прорвати державний кордон у Сумській області
Близько 07:00 16 травня Збройні сили України зафіксували спробу ворога прорвати державний кордон на території Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВ Дмитро Живицький.
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Відомо, що окупанти відкрили вогонь з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів на прикордонній території Шосткинського району.
На момент атаки на територію області намагалися зайти ворожі диверсійно-розвідувальні групи.
"Прикордонники дали бій росіянам, ті відступили за лінію державного кордону", - наголосив Живицький.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Збройні сили України повністю звільнили Сумську область від російських загарбників 8 квітня.
Тим часом, українські захисники вже вийшли на державний кордон України в Харківській області.