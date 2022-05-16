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Российские войска пытались прорвать государственную границу в Сумской области
Около 07:00 утра 16 мая Вооруженные силы Украины зафиксировали попытку врага прорвать государственную границу на территории Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
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Известно, что оккупанты открыли огнь из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов по приграничной территории Шосткинского района.
В момент атаки на территорию области пытались зайти вражеские диверсионно-разведывательные группы.
"Пограничники дали бой россиянам, те отступили за линию государственной границы", — подчеркнул Живицкий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Вооруженные силы Украины полностью освободили Сумскую область от российских захватчиков 8 апреля.
Тем временем украинские защитники уже вышли на государственную границу Украины в Харьковской области.