Российские войска пытались прорвать государственную границу в Сумской области

Около 07:00 утра 16 мая Вооруженные силы Украины зафиксировали попытку врага прорвать государственную границу на территории Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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Известно, что оккупанты открыли огнь из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов по приграничной территории Шосткинского района.

В момент атаки на территорию области пытались зайти вражеские диверсионно-разведывательные группы.

"Пограничники дали бой россиянам, те отступили за линию государственной границы", — подчеркнул Живицкий.

Вооруженные силы Украины полностью освободили Сумскую область от российских захватчиков 8 апреля.

Тем временем украинские защитники уже вышли на государственную границу Украины в Харьковской области.