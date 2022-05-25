Сумська область зазнала ворожих ракетних ударів: пошкоджено близько 20 будинків та ЛЕП (ФОТО)

Російські окупанти у середу, 25 травня, завдали ракетних ударів по Краснопіллю Сумської області. Пошкоджено близько 20 будинків та ЛЕП.

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Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Близько першої години ночі з території Росії ворог випустив ракети по нашому Краснопіллю. Пуск, попередньо, був з літака, який не перетинав державний кордон", - йдеться у повідомленні.

Голова ОВА зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів постраждали будинки мирних мешканців.

"Пошкоджені близько 20 будинків та ЛЕП. Половина селища лишилась без електроенергії. Загиблих попередньо немає", - додав він.

Нагадаємо, на Сумщині вранці 21 травня росіяни завдали вогонь з артилерії з території РФ. Обійшлося без втрат. Під обстріл потрапила Есманська громада Шосткинського району.

Зокрема, 17 травня окупанти намагалися прорвати кордон у районі Середино-Буди на півночі Шосткинського району, проте ЗСУ дали відсіч.