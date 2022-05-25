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Сумська область зазнала ворожих ракетних ударів: пошкоджено близько 20 будинків та ЛЕП (ФОТО)

Сумська область, кордон, Дмитро Живицький, зруйнований будинок, війна в Україні
Фото: Telegram-канал голови Сумської ОВА Дмитра Живицького

Російські окупанти у середу, 25 травня, завдали ракетних ударів по Краснопіллю Сумської області. Пошкоджено близько 20 будинків та ЛЕП. 

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Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

"Близько першої години ночі з території Росії ворог випустив ракети по нашому Краснопіллю. Пуск, попередньо, був з літака, який не перетинав державний кордон", - йдеться у повідомленні. 

Фото 2 — Сумська область зазнала ворожих ракетних ударів: пошкоджено близько 20 будинків та ЛЕП (ФОТО)
Фото 3 — Сумська область зазнала ворожих ракетних ударів: пошкоджено близько 20 будинків та ЛЕП (ФОТО)

Голова ОВА зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів постраждали будинки мирних мешканців.

"Пошкоджені близько 20 будинків та ЛЕП. Половина селища лишилась без електроенергії. Загиблих попередньо немає", - додав він.  

Фото 4 — Сумська область зазнала ворожих ракетних ударів: пошкоджено близько 20 будинків та ЛЕП (ФОТО)
Фото 5 — Сумська область зазнала ворожих ракетних ударів: пошкоджено близько 20 будинків та ЛЕП (ФОТО)

Нагадаємо, на Сумщині вранці 21 травня росіяни завдали вогонь з артилерії з території РФ. Обійшлося без втрат. Під обстріл потрапила Есманська громада Шосткинського району. 

Зокрема, 17 травня окупанти намагалися прорвати кордон у районі Середино-Буди на півночі Шосткинського району, проте ЗСУ дали відсіч. 

Автор:
Анастасія Дєдковська