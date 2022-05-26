Російські війська зосереджують зусилля на захопленні Лиману та закріпленні в районі Сєверодонецька, - Генштаб

Російські окупанти не припиняють іти у наступ у Східній операційній зоні та продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по об'єктах інфраструктури на території України.

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Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках з особовим складом військових частин Збройних Сил Республіки Білорусь проводяться командно-штабні та мобілізаційні тренування. Зберігається ймовірність ракетних та авіаційних ударів із території цієї країни.

Продовжується ліквідація наслідків дислокації на території Білорусі підрозділів збройних сил Російської Федерації, які залучалися до ведення бойових дій на території України. Проводяться заходи щодо запобігання незаконному обігу зброї та боєприпасів, які могли бути втрачені російськими підрозділами.

На Сіверському напрямку ворог вживає заходів щодо прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки.

У прикордонних районах зазначених російських областей продовжено дію підвищеного рівня терористичної загрози до 8 червня цього року.

Ворог обстріляв з мінометів калібру 120-мм та ствольної артилерії райони населених пунктів Бачівськ та Краснопілля Сумської області та населеного пункту Заріччя Чернігівської області.

На Слобожанському напрямі противник обстрілює позиції ЗСУ. Також ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова та Черкаські Тишки.

Ворог намагається покращити тактичне становище у районі Ізюму та відновити наступ на місто Слов'янськ. Обстріляв з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків райони населених пунктів Чепіль, Довгенько, Курулька, Богородичне та Студеня.

На Донецькому напрямку основні зусилля супротивника зосереджені на взятті під повний контроль населеного пункту Лиман та спробах покращити тактичне становище поблизу Сєверодонецька та Авдіївки. Ворог активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби на Бахмутському та Авдіївському напрямах. Задіяв артилерію та штурмову авіацію за позиціями наших підрозділів та цивільної інфраструктури регіону.

Ворог намагається закріпитися у районі Сєверодонецька. Вів штурмові дії у напрямку населеного пункту Устинівка, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку бойові дії продовжуються. Противник безуспішно зробив спроби наступу в районах Камишевахи, Липового та Нагірного.

На Авдіївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районах Красногорівки, Кам'янки, Авдіївки та Пісков, успіху не мали.

У Новопавлівському напрямку ворог зробив спробу наступу в районі населеного пункту Золота Нива, із втратами відійшов.

У Запорізькому напрямку супротивник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Новопіль, Чарівне, Оріхів та Кам'янка.

У Миколаївському напрямку ворог намагається покращити тактичне становище та забезпечити вихід на адмінкордони Херсонської області. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Таврійське, успіху не мав.

На Криворізькому напрямку російські окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії у районі населеного пункту Миколаївка. Обстрілювали цивільну інфраструктуру поблизу Осокорівки, Трудолюбівки та Добрянки.

Противник продовжив інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Чорнобаївка, Правдіно, Зоря.

"За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 10 атак ворога, знищено 4 танки, 2 артилерійські системи, бронетранспортер, автомобіль та 1 одиниця спеціальної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони знищили 5 БПЛА типу "Орлан-10", - повідомили у Генштабі ЗСУ.

Ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил завдала удару по позиціях супротивника — знищено особовий склад і до 10 одиниць легкоброньованої техніки. А українські винищувачі перехопили та збили дві крилаті ракети.