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РФ окупувала 95% території Луганської області, - Гайдай
За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, ситуація на Донбасі є надзвичайно складною. Станом на 25 травня 2022 року вже 95% території Луганщини окуповано РФ.
Гайдай зазначив, що РФ не припиняє обстрілу населених пунктів. Також під обстрілом знаходиться траса "Лисичанськ-Бахмут".
"Вчора ворожа ДРГ вийшла на дорогу, була стрілянина, оркам вдалося навіть поставити свої блок-пости, але... Сьогодні дорога не перекрита, гуманітарні вантажі завезені", - каже Гайдай.
Він додав, що Сєверодонецьк не оточений, у місті та селах громади залишаються до 15 тисяч жителів, загалом на підконтрольній Україні території Луганської області – понад 40 тисяч людей, з них 99% виїжджати не хочуть.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Гайдай розповів, що Луганська область повністю залишилася без газу, тому пекарні не працюють.
" Газу немає. Через це в Лисичанську не зможе працювати пекарня. Подбали. Хліб все одно буде", - запевнив він.
Нагадаємо, що російські загарбники знову обстріляли Сєверодонецьк: шестеро загиблих, вісім отримали поранення.