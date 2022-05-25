Российские захватчики снова обстреляли Северодонецк: шестеро погибших, восемь получили ранения (ФОТО)

Российские военные 25 мая обстреляли Северодонецк Луганской области. В результате вражеского обстрела шесть человек погибли, восемь получили ранения.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"В Северодонецке шестеро погибших и по меньшей мере восемь раненых, большинство – вблизи бомбоубежищ, город держит оборону. Одной женщине пришлось ампутировать ногу. В последние дни, когда жилой массив обстреливают непрерывно, добраться до места гибели человека крайне сложно", - сообщил он.

Он отметил, что россияне бьют по скоплению людей. А также зная, что на северодонецком "Азоте" обустроены бомбоубежища, направляют снаряды именно туда.

"Вчера они убили там четырех местных жителей, еще трое госпитализированы. Также врагу известно, в каких школах есть укрытия – туда тоже бьют неслучайно. Вблизи одного из учебных заведений 24 мая была ранена женщина. Эту информацию оккупант собирает, используя беспилотники, а также поступают данные от наводчиков", - говорится в сообщении.

Также Сергей Гайдай предупредил, что предатели могут находиться среди гражданских. Якобы скрываться от обстрелов и получать вместе со всеми гуманитарную помощь, но при этом помогают врагу.

"Количество поврежденного за вчерашний день жилья посчитать тяжело. Разрушены два дома в Северодонецке. По четыре - в Новодружеске, Врубовке и Камышевахе, по три - в Золотом и Тошковке, по два - в Екатериновке и Почечном, один - в Горном. В эти минуты, при поддержке артиллерии, российские оккупанты ведут наступление на Северодонецк", - добавил он.

Напомним, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что армия РФ пытается оцепить Лисичанск и Северодонецк, устроив там "второй Мариуполь".

Оккупанты пытаются прорваться от Врубовки и перерезать дорогу в районе Берестового, что является одной из главных их целей, чтобы прервать поставки между Бахмутом и Лисичанском. Ситуация для украинских военных сложна.