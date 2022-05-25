Російські загарбники знову обстріляли Сєвєродонецьк: шестеро загиблих, восьмеро отримали поранення (ФОТО)

Російські військові 25 травня обстріляли Сєвєродонецьк Луганської області. Внаслідок ворожого обстрілу шестеро людей загинули, восьмеро отримали поранення.

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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У Сєвєродонецьку шестеро загиблих та щонайменше восьмеро поранених, більшість – поблизу бомбосховищ, місто тримає оборону. Одній жінці довелося ампутувати ногу. Останніми днями, коли житловий масив обстрілюють безперервно, дістатися до місця загибелі людини вкрай складно", - поінформував очільник ОВА.

Він зазначив, що росіяни б’ють по скупченню людей. А також знаючи, що на сєвєродонецькому "Азоті" облаштовані бомбосховища, спрямовують снаряди саме туди.

"Вчора вони вбили там чотирьох місцевих жителів, ще трьох госпіталізовано. Також ворогу відомо, в яких школах є укриття – туди теж б’ють невипадково. Поблизу одного з навчальних закладів 24 травня поранено жінку. Цю інформацію окупант збирає, використовуючи безпілотники, а також надходять дані від навідників", - йдеться у повідомленні.

Також Сергій Гайдай попередив, що зрадники можуть бути серед цивільних. Нібито ховатись від обстрілів і отримувати разом з усіма гуманітарну допомогу, але при цьому допомогти ворогу.

"Кількість пошкодженого за учорашній день житла порахувати важко. Зруйновані два будинки в Сєвєродонецьку. По чотири - в Новодружеську, Врубівці та Комишувасі, по три - у Золотому та Тошківці, по два - в Катеринівці та Нирковому, один - в Гірському. У ці хвилини, за підтримки артилерії, російські окупанти ведуть наступ на Сєвєродонецьк", - додав він.

Нагадаємо, радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що армія РФ намагається оточити Лисичанськ та Сєвєродонецьк, влаштувавши там "другий Маріуполь".

Окупанти намагаються прорватися від Врубівки і перерізати дорогу в районі Берестового, що є однією з головних їх цілей, щоб перервати постачання між Бахмутом і Лисичанськом. Ситуація для українських військових складна.