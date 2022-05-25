Окупанти намагаються оточити Сєвєродонецьк, влаштувавши там "другий Маріуполь", - Арестович

Армія Російської Федерації намагається оточити Лисичанськ та Сєвєродонецьк, влаштувавши там "другий Маріуполь".

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Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".

За його словами, окупанти намагаються прорватися від Врубівки і перерізати дорогу в районі Берестового, що є однією з головних їх цілей, щоб перервати постачання між Бахмутом і Лисичанськом.

"Якщо подивитися на Сіверськ, то ось він, малий котел уздовж залізниці, який вони намагаються замкнути - від Сіверська до Берестового. Виходить маленький котел, який Ямпіль, Сіверськ, Попасна, Врубівка... Вони замикають і Лисичанськ, і Сєверодонецьк залишається в оточенні. Це головне завдання, яке вони зараз вирішують. Завдання - зробити "новий Маріуполь", - сказав Арестович.

Радник голови ОП наголосив, що ситуація для українських військових складна.

"Безперервні удари артилерією та авіацією, практично безперервні атаки наземних сил противника. Перевага по артилерії, по авіації у противника. І там, м'яко кажучи, ми ледве вигрібаємо. Але сам Лисичанськ та Сєвєродонецьк, там ситуація керована", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку 23 травня через обстріл російськими військами міста загинуло четверо мешканців однієї з багатоповерхівок. Вулиця, на якій була дана багатоповерхівка, опинилася під дуже щільним обстрілом. Загалом у місті пошкоджено щонайменше шість будинків.