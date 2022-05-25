- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Окупанти намагаються оточити Сєвєродонецьк, влаштувавши там "другий Маріуполь", - Арестович
Армія Російської Федерації намагається оточити Лисичанськ та Сєвєродонецьк, влаштувавши там "другий Маріуполь".
Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".
За його словами, окупанти намагаються прорватися від Врубівки і перерізати дорогу в районі Берестового, що є однією з головних їх цілей, щоб перервати постачання між Бахмутом і Лисичанськом.
"Якщо подивитися на Сіверськ, то ось він, малий котел уздовж залізниці, який вони намагаються замкнути - від Сіверська до Берестового. Виходить маленький котел, який Ямпіль, Сіверськ, Попасна, Врубівка... Вони замикають і Лисичанськ, і Сєверодонецьк залишається в оточенні. Це головне завдання, яке вони зараз вирішують. Завдання - зробити "новий Маріуполь", - сказав Арестович.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Радник голови ОП наголосив, що ситуація для українських військових складна.
"Безперервні удари артилерією та авіацією, практично безперервні атаки наземних сил противника. Перевага по артилерії, по авіації у противника. І там, м'яко кажучи, ми ледве вигрібаємо. Але сам Лисичанськ та Сєвєродонецьк, там ситуація керована", - зазначив Арестович.
Нагадаємо, у Сєвєродонецьку 23 травня через обстріл російськими військами міста загинуло четверо мешканців однієї з багатоповерхівок. Вулиця, на якій була дана багатоповерхівка, опинилася під дуже щільним обстрілом. Загалом у місті пошкоджено щонайменше шість будинків.