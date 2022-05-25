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Оккупанты пытаются окружить Северодонецк, устроив там "второй Мариуполь", - Арестович

Алексей Арестович, Офис президента, ОП, советник главы ОП, Арестович
Фото: Офис президента Украины

Армия Российской Федерации пытается окружить Лисичанск и Северодонецк, устроив там "второй Мариуполь". 

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Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".  

По его словам, оккупанты пытаются прорваться от Врубовки и перерезать дорогу в районе Берестового, что является одной из главных их целей, чтобы прервать снабжение между Бахмутом и Лисичанском. 

"Если посмотреть на Северск, то вот он, малый котел вдоль железной дороги, который они пытаются замкнуть - от Северска до Берестового. Получается маленький котел, который Ямполь, Северск, Попасная, Врубовка... Они замыкают и Лисичанск, и Северодонецк остаются в окружении. Это главная задача, которую они сейчас решают. Задача - сделать "новый Мариуполь", - сказал Арестович. 

Советник главы ОП отметил, что ситуация для украинских военных сложная. 

"Непрерывные удары артиллерией и авиацией, практически непрерывные атаки наземных сил противника. Преимущество по артиллерии, по авиации у противника. И там, мягко говоря, мы едва выгребаем. Но сам Лисичанск и Северодонецк, там ситуация управляемая", - отметил Арестович. 

Напомним, в Северодонецке 23 мая из-за обстрелов российскими войсками города погибло четверо жителей одной из многоэтажек. Улица, на которой находилась данная многоэтажка, оказалась под очень плотным обстрелом. Всего в городе повреждено по меньшей мере шесть домов.

Автор:
Анастасия Дедковская