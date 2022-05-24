В Северодонецке из-за обстрелов в одной многоэтажке погибло четверо человек

В Северодонецке из-за обстрелов российскими войсками города погибло четверо жителей одной из многоэтажек. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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"В Северодонецке четверо погибших в одной многоэтажке. Российские хаотично и почти непрерывно обстреливают областной центр. Трагедия произошла в старых районах города. Когда полицейские первыми приехали на помощь, они обнаружили тела двух мужчин и женщины без признаков жизни. Еще одна женщина была тяжело ранена. Ей предоставили первую помощь и госпитализировали. Умерла она уже на операционном столе. Все четверо находились в одной многоэтажке",- написал Гайдай.

По его словам, улица, на которой находилась данная многоэтажка, 23 мая оказалась под очень плотным обстрелом. Всего в Северодонецке повреждено по меньшей мере шесть домов.

Напомним, российская армия стянула большое количество солдат и техники, чтобы захватить Луганщину. На территории региона находятся 25 батальонно-тактических групп (БТГ), ориентировочно в каждой до 500 военных.