Сверхсложная ситуация: для захвата Луганской области РФ стянула ориентировочно 12 тыс. военных

На данный момент российская армия стянула огромную кучу солдат и техники, чтобы захватить Луганщину. На территории региона находятся 25 батальонно-тактических групп (БТГ), ориентировочно в каждой до 500 военных, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Из Тошковки наши военные выбили врага, закрепились и хорошо держат линию обороны. Очень тяжелая ситуация в Горной общине, Золотом… Плотность обстрелов российских оккупантов фактически делает невозможным эвакуацию мирного населения", – добавил он.

Напомним, недавно из-за обстрелов российскими войсками в Луганской области 22 мая повреждено более 70 домов. В реанимации Днепра скончался ребенок из Привилли, попавший под обстрел две недели назад, 28 домов разбиты россиянами в Новодружеске.

Еще 7 мая враг накрыл Привилегию артиллерией. 11-летнюю девочку с минно-взрывной травмой сразу госпитализировали в Днепропетровскую областную детскую больницу, где за жизнь ребенка в течение двух недель боролись лучшие медики региона. К сожалению, 22 мая ее сердце остановилось.