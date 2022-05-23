Надскладна ситуація: для захоплення Луганщини РФ стягла орієнтовно 12 тис. військових

На даний момент російська армія стягла величезну купу солдат та техніки, щоб захопити Луганщину. На території регіону перебувають 25 батальйонно-тактичних груп (БТГ), орієнтовно в кожній до 500 військових, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"З Тошківки наші військові вибили ворога, закріпились та гарно тримають лінію оборони. Дуже важка ситуація у Гірській громаді, Золотому… Щільність обстрілів російських окупантів фактично унеможливлює евакуацію мирного населення", – додав він.

Нагадаємо, нещодавно через обстріли російськими військами на Луганщині 22 травня пошкоджено понад 70 будинків. У реанімації Дніпра померла дитина з Привіллі, яка потрапила під обстріл два тижні тому, 28 будинків розбиті росіянами в Новодружеську.

Ще 7 травня ворог накрив Привілля артилерією. 11-річну дівчинку з мінно-вибуховою травмою одразу госпіталізували у Дніпропетровську обласну дитячу лікарню, де за життя дитини протягом двох тижнів боролися найкращі медики регіону. На жаль, 22 травня її серце зупинилося.