На Луганщині через обстріли пошкоджено понад 70 будинків

Через обстріли російськими військами на Луганщині 22 травня пошкоджено понад 70 будинків. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

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"У реанімації Дніпра померла дитина з Привіллі, яка потрапила під обстріл два тижні тому, 28 будинків розбиті росіянами в Новодружеську, по області – понад 70. Ще 7 травня ворог накрив Привілля артилерією. 11-річну дівчинку з мінно-вибуховою травмою одразу госпіталізували у Дніпропетровську обласну дитячу лікарню, де за життя дитини протягом двох тижнів боролися найкращі медики регіону. На жаль, 22 травня її серце зупинилося", - написав він.

За словами Гайдая, 22 травня також загинула мешканка Лисичанська, до квартири якої потрапив російський снаряд. Обстріл цього житлового кварталу був дуже щільним – пошкоджено одразу чотири будинки. Загалом у місті зафіксовано руйнування у 13 будинках. У свою чергу в Новодружеську через обстріл теж було зруйновано 28 будинків.

"Усього за 22 травня у Луганській області ворог потрапив у понад 70 об'єктів житлового фонду. Крім названих вище, це 13 будинків у Золотому, чотири – у Нирковому, по три – у Миколаївці та Катеринівці, два – у Гірському", - пише голова ОДА. .

Нагадаємо, 21 травня російські окупанти намагалися прорватися до Сєверодонецька з чотирьох напрямків, отримали відсіч та відступили. Армія РФ вела наступальні та штурмові дії в районах Осколонівки, Пурдівки, Щедрищевого та Смолянинового.