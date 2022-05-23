На Луганщине из-за обстрелов повреждено более 70 домов

Из-за обстрелов российскими войсками в Луганской области 22 мая повреждено более 70 домов. Об єтом в своем телеграм-канале написал глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"В реанимации Днепра умер ребенок из Привилегии, который попал под обстрел две недели назад, 28 домов разбиты россиянами в Новодружеске, по области – более 70. Еще 7 мая враг накрыл Приволье артиллерией. 11-летнюю девочку с минно-взрывной травмой сразу госпитализировали в Днепропетровскую областную детскую больницу, где за жизнь ребенка в течение двух недель боролись лучшие медики региона. К сожалению, 22 мая ее сердце остановилось", — написал он.

По словам Гайдая, 22 мая также погибла жительница Лисичанска, в квартиру которой попал российский снаряд. Обстрел этого жилого квартала был очень плотным – повреждены сразу четыре дома. В общей сложности в городе зафиксированы разрушения в 13 домах. В свою очередь в Новодружеске из-за обстрелов тоже біло разрушено 28 домов.

"Всего за 22 мая в Луганской области враг попал в более 70 объектов жилого фонда. Кроме названных выше, это 13 домов в Золотом, четыре – в Почечном, по три – в Николаевке и Екатериновке, два – в Горном", - пишет глава ОГА.

Напомним, 21 мая российские оккупанты пытались прорваться к Северодонецку с четырех направлений, получили отпор и отступили. Армия РФ вела наступательные и штурмовые действия в районах Осколоновки, Пурдовки, Щедрищевого и Смолянинового.