У Сєвєродонецьку через обстріл в одній багатоповерхівці загинуло четверо людей

У Сєвєродонецьку через обстріл російськими військами міста загинуло четверо жителів однієї з багатоповерхівок. Про це у своєму телеграмі написав голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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"У Сєвєродонецьку четверо загиблих в одній багатоповерхівці. Російські хаотично та майже безперервно обстрілюють обласний центр. Трагедія сталася у старих районах міста. Коли поліцейські першими приїхали на допомогу, вони виявили тіла двох чоловіків та жінки без ознак життя. Ще одна жінка була тяжко поранена. Їй надали першу допомогу та госпіталізували. Померла вона вже на операційному столі. Усі четверо перебували в одній багатоповерхівці", - написав Гайдай.

За його словами, вулиця, на якій була дана багатоповерхівка, 23 травня опинилася під дуже щільним обстрілом. Загалом у Сєвєродонецьку пошкоджено щонайменше шість будинків.

Нагадаємо, російська армія стягнула величезну купу солдатів та техніки, щоб захопити Луганщину. На території регіону знаходяться 25 батальйонно-тактичних груп (БТГ), орієнтовно у кожній до 500 військових.