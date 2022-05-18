Війна в Україні навряд чи закінчиться до осені, - Арестович

Характер війни змінився не на користь російських окупантів. Сьогодні на сході України ЗСУ ведуть контрнаступні дії. Йде відчайдушна боротьба за кордони, райони, системи доріг та сполучення, але бойові дії навряд чи закінчаться до осені.

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Про це розповів радник керівника офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін live".

Арестович вважає чесною пропозицію президента продовжити військовий стан на 90 днів – до кінця літа. На його переконання, "щоразу" продовжувати військовий стан на 30 днів – це давати хибні надії українцям.

"Мені цілком зрозуміло, що до осені ця війна навряд чи закінчиться", - заявив Арестович.

У той же час, незважаючи на те, що окупанти чисельно перевершують українську армію, грамотні оперативні дії наших воїнів не дозволяють російським загарбникам просунутися вперед.

Арестович прогнозує, що наступною фазою війни для окупантів буде перехід до оборони, оскільки ЗСУ на деяких напрямках починає наступати.

"Коли наступали три тижні тому - 4 квітня почали наступати - ми не мріяли про жодні контрнаступальні дії, а тепер контрнаступаємо. Там зараз відбувається цікава річ - взаємні проникнення від поля бою. Йде відчайдушна боротьба за кордони, райони та системи доріг, сполучень, щоб чинити опір. Але треба розуміти сам факт, що ми контрнаступальні дії ведемо", – розповів радник голови ОП.

До цього моменту, за його словами, українські війська навіть не мріяли про контрнаступ, а намагалися не потрапити під авіаційний чи артилерійський обстріл супротивника.

"Характер ходу всієї операції як з російського, так і з нашого боку радикально змінився. Ось вони до цього тиснули і ми не мріяли про жодні контрнаступальні дії. Все, про що ми мріяли, – хоч як потрапити під роздачу авіації та артилерії. Переважаючі сили, тобто їх було набагато більше: десь один до п'яти", – розповів Арестович.

Проте українські війська пішли у контрнаступ і характер війни змінився на користь противника.

"Але ми взяли і почали контрдіяти у відповідь. Це означає, що їхні резерви виснажилися. Тобто теза така – характер операції змінився. І, звичайно, вони женуть туди досить свіжі війська, особливо в районі Попасної, Сєверодонецька, але ми контратакуємо. Змінився характер операції не на користь противника. Незважаючи на весь тягар, ситуація поступово перегинається повільно на нашу користь", – запевнив Арестович.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що після отримання потрібної кількості тяжкого озброєння від партнерів українська армія буде готова до активного контрнаступу на Донбасі. За його прогнозами, це відбудеться до середини липня.