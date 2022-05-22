РФ може стягувати сили на півдні України для подальшого наступу, - Інститут вивчення війни

Російські окупанти посилюють позиції на півдні України та проводять операцію з перекриття українських наземних комунікацій між Сєвєродонецьком та Лисичанськом через річку Сіверський Донецьк.

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За даними Інституту вивчення війни, російські війська можуть стягувати сили в окремих районах Запорізької та Херсонської областей для початку подальших наступальних операцій на південному напрямку.

Також 21 травня російські сили активізували зусилля щодо оточення та захоплення Сєверодонецька і, ймовірно, продовжуватимуть робити це найближчими днями, оскільки зусилля на інших напрямках наступу, включаючи Ізюм, здебільшого застопорилися. Проте, окупанти можуть посилити своє угруповання навколо Харкова, щоб запобігти подальшому просуванню України до кордону.

Російські війська в Луганській області, ймовірно, перемістяться, щоб отримати вигоду з нещодавніх успіхів, досягнутих на дузі Рубіжне-Сєвєродонецьк-Луганськ-Попасна, щоб оточити й осадити Сєвєродонецьк - останній український опорний пункт у Луганській області.

Таким чином російські сили проводять операцію з перекриття українських наземних комунікацій між Сєвєродонецьком та Лисичанськом через річку Сіверський Донецьк.

При цьому інформаційний простір у Маріуполі, ймовірно, стане ще обмеженішим у найближчі тижні, оскільки російські сили переключають увагу із завершення захоплення металургійного комбінату "Азовсталь" на зміцнення окупаційного контролю над містом.

Нагадаємо, що російські окупанти намагалися прорватися до Сєверодонецька з чотирьох напрямків, отримали відсіч та відступили. Армія РФ вела наступальні та штурмові дії в районах Осколонівки, Пурдівки, Щедрищевого та Смолянинового.