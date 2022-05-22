РФ могут стягивать силы на Юге страны для дальнейшего наступления, - Институт изучения войны

Российские оккупанты усиливают позиции на Юге страны и проводят операцию по перекрытию украинских наземных коммуникаций между Северодонецком и Лисичанском через реку Северский Донецк.

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По данным Института изучения войны, российские войска могут стягивать силы в отдельных районах Запорожской и Херсонской областей для начала дальнейших наступательных операций на южном направлении.

Также 21 мая российские силы активизировали усилия по окружению и захвату Северодонецка и, вероятно, будут продолжать делать это в ближайшие дни, поскольку усилия на других направлениях наступления, включая Изюм, в основном застопорились. Однако, оккупанты могут усилить свою группировку вокруг Харькова, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение Украины к границе.

Российские войска в Луганской области, вероятно, переместятся, чтобы извлечь выгоду из недавних успехов, достигнутых на дуге Рубежное-Северодонецк-Луганск-Попасная, чтобы окружить и осадить Северодонецк — последний украинский опорный пункт в Луганской области.

Таким образом российские силы проводят операцию по перекрытию украинских наземных коммуникаций между Северодонецком и Лисичанском через реку Северский Донецк.

При этом информационное пространство в Мариуполе, вероятно, станет еще более ограниченным в ближайшие недели, поскольку российские силы переключают внимание с завершения захвата металлургического комбината "Азовсталь" на укрепление оккупационного контроля над городом.

Напомним, что российские оккупанты пытались прорваться к Северодонецку с четырех направлений, получили отпор и отступили. Армия РФ вела наступательные и штурмовые действия в районах Осколоновки, Пурдовки, Щедрищевого и Смолянинового.