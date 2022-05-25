РФ оккупировала 95% территории Луганской области, - Гайдай

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, ситуация на Донбассе чрезвычайно сложная. По состоянию на 25 мая 2022 года, уже 95% территории Луганщины оккупировано РФ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Гайдай отметил, что РФ не прекращает обстрелы населенных пунктов. Также под обстрелом находится трасса "Лисичанск-Бахмут".

"Вчера вражеская ДРГ вышла на дорогу, была перестрелка, оркам удалось даже поставить свои блок-посты, но… Сегодня дорога не перекрыта, гуманитарные грузы завезены", - говорит Гайдай.

Он добавил, что Северодонецк не оцеплен, в городе и селах общины остаются до 15 тысяч жителей, в целом на подконтрольной Украине территории Луганской области - более 40 тысяч человек, из них 99% выезжать не хотят.

Гайдай рассказал, Луганская область полностью осталась без газа, поэтому пекарни не работают.

"Газа нет. Из-за этого в Лисичанске не сможет работать пекарня. Позаботились. Хлеб все равно будет", - заверил он.

Напомним, что российские захватчики снова обстреляли Северодонецк: шестеро погибших, восемь получили ранения.