Россия стягивает войска и технику к границе с северными областями Украины, - The Washington Post

После того, как украинская армия оттеснила российских оккупантов на их территорию, они снова стягивают войска и технику к границе с северными областями Украины. Об это пишет издание The Washington Post.

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"Граница уже никогда не будет прежней. Если раньше там был только танковый ров, то теперь все это будет заминировано", — рассказал американскому изданию командир подразделения, патрулирующего границу Сергей Хоменко.

Прошло семь недель с тех пор, как армия РФ ушла из Черниговской области. Зима сменилась весной, и десятки тысяч перемещенных лиц вернулись домой после восстановления дорог и коммунальных услуг.

Но пограничники говорят, что все это происходит слишком рано. Ежедневно в Черниговской области падает от двух до восьми снарядов, а войска регулярно вынуждены вести ответный огонь через границу.

"В любом случае мы готовимся к возможному ревторжению. Они атакуют наши позиции и города. (У РФ) нет понятия о правилах ведения боя", – отметил заместитель командующего пограничными войсками области Александр Вадовский.

Это трансграничная война. Российские танки обстреливают украинские села. Пули летят по напряженной нейтральной полосе в спорадических перестрелках.

Та же динамика наблюдается и в соседней Сумской области, которую оккупанты покинули примерно в то же время, что и Чернигов.

А в Харькове, где украинские войска оттесняют россиян к границе, местные власти ожидают, что все еще может вернуться.

Напомним, что российские оккупанты уже использовали более 60% запасов высокоточного вооружения.