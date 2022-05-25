- Тип
- Война Война
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Россия стягивает войска и технику к границе с северными областями Украины, - The Washington Post
После того, как украинская армия оттеснила российских оккупантов на их территорию, они снова стягивают войска и технику к границе с северными областями Украины. Об это пишет издание The Washington Post.
"Граница уже никогда не будет прежней. Если раньше там был только танковый ров, то теперь все это будет заминировано", — рассказал американскому изданию командир подразделения, патрулирующего границу Сергей Хоменко.
Прошло семь недель с тех пор, как армия РФ ушла из Черниговской области. Зима сменилась весной, и десятки тысяч перемещенных лиц вернулись домой после восстановления дорог и коммунальных услуг.
Но пограничники говорят, что все это происходит слишком рано. Ежедневно в Черниговской области падает от двух до восьми снарядов, а войска регулярно вынуждены вести ответный огонь через границу.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"В любом случае мы готовимся к возможному ревторжению. Они атакуют наши позиции и города. (У РФ) нет понятия о правилах ведения боя", – отметил заместитель командующего пограничными войсками области Александр Вадовский.
Это трансграничная война. Российские танки обстреливают украинские села. Пули летят по напряженной нейтральной полосе в спорадических перестрелках.
Та же динамика наблюдается и в соседней Сумской области, которую оккупанты покинули примерно в то же время, что и Чернигов.
А в Харькове, где украинские войска оттесняют россиян к границе, местные власти ожидают, что все еще может вернуться.
Напомним, что российские оккупанты уже использовали более 60% запасов высокоточного вооружения.