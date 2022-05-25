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Росія стягує війська та техніку до кордону з північними областями України, - The Washington Post
Після того, як українська армія відтіснила російських окупантів на їх територію, вони знову стягують війська та техніку до кордону з північними областями України. Про це пише видання The Washington Post.
"Кордон вже ніколи не буде колишнім. Якщо раніше там був тільки танковий рів, то тепер усе це буде заміновано", - розповів американському виданню командир підрозділу, який патрулює кордон Сергій Хоменко.
Пройшло сім тижнів з того часу, як армія РФ пішла з Чернігівської області. Зима змінилася весною і десятки тисяч переміщених громадян повернулися додому після відновлення доріг та комунальних послуг.
Але прикордонники кажуть, що все це відбувається зарано. Щодня в Чернігівській області падає від двох до восьми снарядів, а війська регулярно змушені вести вогонь у відповідь через кордон.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"У будь-якому випадку ми готуємося до можливого ревторження. Вони атакують наші позиції та міста. (У РФ) немає поняття про правила ведення бою", - зазначив заступник командувача прикордонними військами області Олександр Вадовський.
Це транскордонна війна. Російські танки обстрілюють українські села. Кулі летять напруженою нейтральною смугою в спорадичних перестрілках.
Така ж динаміка спостерігається і в сусідній Сумській області, яку окупанти покинули приблизно в той же час, що й Чернігів.
А в Харкові, де українські війська відтісняють росіян до кордону, місцева влада очікує, що все ще може повернутися.
Нагадаємо, що російські окупанти вже використали понад 60% запасів високоточного озброєння.