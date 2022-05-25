Росія стягує війська та техніку до кордону з північними областями України, - The Washington Post

Після того, як українська армія відтіснила російських окупантів на їх територію, вони знову стягують війська та техніку до кордону з північними областями України. Про це пише видання The Washington Post.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Кордон вже ніколи не буде колишнім. Якщо раніше там був тільки танковий рів, то тепер усе це буде заміновано", - розповів американському виданню командир підрозділу, який патрулює кордон Сергій Хоменко.

Пройшло сім тижнів з того часу, як армія РФ пішла з Чернігівської області. Зима змінилася весною і десятки тисяч переміщених громадян повернулися додому після відновлення доріг та комунальних послуг.

Але прикордонники кажуть, що все це відбувається зарано. Щодня в Чернігівській області падає від двох до восьми снарядів, а війська регулярно змушені вести вогонь у відповідь через кордон.

"У будь-якому випадку ми готуємося до можливого ревторження. Вони атакують наші позиції та міста. (У РФ) немає поняття про правила ведення бою", - зазначив заступник командувача прикордонними військами області Олександр Вадовський.

Це транскордонна війна. Російські танки обстрілюють українські села. Кулі летять напруженою нейтральною смугою в спорадичних перестрілках.

Така ж динаміка спостерігається і в сусідній Сумській області, яку окупанти покинули приблизно в той же час, що й Чернігів.

А в Харкові, де українські війська відтісняють росіян до кордону, місцева влада очікує, що все ще може повернутися.

Нагадаємо, що російські окупанти вже використали понад 60% запасів високоточного озброєння.