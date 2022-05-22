Впервые за два месяца зафиксировано движение "Искандеров" по территории Беларуси к границе с Украиной

Также в Белгородской области РФ противник развернул пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

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По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", по территории Беларуси к границе с Украиной зафиксировано движение "Искандеров".

Несмотря на то, что большинство войск ВС РФ отступили с киевского направления еще в начале апреле, в Беларуси до сих пор частично остаются российские военные и техника.

Кроме того, время от времени фиксируются запуски ракет из Беларуси по Украине.

При этом 22 мая в Генштабе Украины сообщили, что в Белгородской области РФ противник также развернул пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Напомним, что минимум 631 ракета была запущена из Беларуси по Украине.