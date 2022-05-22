- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Впервые за два месяца зафиксировано движение "Искандеров" по территории Беларуси к границе с Украиной
Также в Белгородской области РФ противник развернул пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", по территории Беларуси к границе с Украиной зафиксировано движение "Искандеров".
Несмотря на то, что большинство войск ВС РФ отступили с киевского направления еще в начале апреле, в Беларуси до сих пор частично остаются российские военные и техника.
Кроме того, время от времени фиксируются запуски ракет из Беларуси по Украине.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом 22 мая в Генштабе Украины сообщили, что в Белгородской области РФ противник также развернул пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Напомним, что минимум 631 ракета была запущена из Беларуси по Украине.