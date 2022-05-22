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"Денацифицировали рыб": Россия атаковала Днепропетровскую область
Российские оккупационные войска 22 мая нанесли ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко в Facebook.
Армия РФ решила использовать ракету для нанесения удара по реке Самара. В результате атаки люди не пострадали.
"Ракета попала в реку Самара. Оккупанты начали "денацификацию" украинской рыбы", — отметил Резниченко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее, 20 мая, российская армия нанесла ракетный удар по южной части Одесской области. Тогда оккупанты использовали авиацию, чтобы ликвидировать пляжный туалет.