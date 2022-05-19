Войска РФ снова обстреляли из "Градов" село на границе Днепропетровской и Херсонской областей

Российские оккупационные войска в ночь на 19 мая пять раз обстреляли из ракетных систем залпового огня Зеленодольскую общину.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Били из "Градов" и "Ураганов" по Великой Костромке. Людей не зацепило. Повреждены и разрушены дома. Село частично без света и газа", - сообщил глава области.

Отметим, что российская армия регулярно ведет обстрелы граничащих с оккупированной ею Херсонской областью населенных пунктов.

Так, в течение последних трех недель Великая Костромка попадала под обстрелы 9, 11 и 12 мая, а до этого - 27, 28 и 29 апреля, хотя такие обстрелы происходили и ранее. Кроме того, обстрелам подвергались, в частности, соседние Зеленодольск и село Малая Костромка.

Напомним также, что накануне стало известно об обстреле оккупантами из "Градов" колоны с людьми в районе села Давыдов Брод на северо-западе Херсонской области, где та граничит с Днепропетровской: погибли минимум три человека.