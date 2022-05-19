- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Войска РФ снова обстреляли из "Градов" село на границе Днепропетровской и Херсонской областей
Российские оккупационные войска в ночь на 19 мая пять раз обстреляли из ракетных систем залпового огня Зеленодольскую общину.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Били из "Градов" и "Ураганов" по Великой Костромке. Людей не зацепило. Повреждены и разрушены дома. Село частично без света и газа", - сообщил глава области.
Отметим, что российская армия регулярно ведет обстрелы граничащих с оккупированной ею Херсонской областью населенных пунктов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Так, в течение последних трех недель Великая Костромка попадала под обстрелы 9, 11 и 12 мая, а до этого - 27, 28 и 29 апреля, хотя такие обстрелы происходили и ранее. Кроме того, обстрелам подвергались, в частности, соседние Зеленодольск и село Малая Костромка.
Напомним также, что накануне стало известно об обстреле оккупантами из "Градов" колоны с людьми в районе села Давыдов Брод на северо-западе Херсонской области, где та граничит с Днепропетровской: погибли минимум три человека.