Враг пытается наступать с обеих сторон от Авдеевки: в Генштабе рассказали о ситуации на Донбассе

Российская армия в ходе боевых действий накануне сосредотачивала основные усилия на Донбассе, сообщает в утренней сводке 19 мая Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Так, на Северодонецком направлении оккупанты вели наступление и проводили штурмовые действия в районе села Устиновка, однако, по данным Генштаба, безуспешно.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия с целью улучшения тактического положения, пытался вести штурмовые действия в районе населённого пункта Золотое-4, успеха также не имел.

"На Лиманском направлении противник осуществлял обстрелы гражданской инфраструктуры, наносил ракетные удары и пытался закрепиться на ранее занятых позициях. Применил оперативно-тактическую и армейскую авиацию с целью разрушения гражданских объектов в районах населенных пунктов Лоскутовка, Катериновка, Новомихайловка и Орехово", - в сообщении.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе села Юрьевка, понес потери и отступил. Также, как указывают в Генштабе, не имели успеха и штурмовые действия оккупантов в районах населенных пунктов Новокалиново и Первомайское, которые расположены соответственно к северу и юго-западу от Авдеевки. На Кураховском же направлении враг безуспешно вел наступление в районе села Новомихайловка.

В Донецкой области из-за военных действий оккупантов за сутки погибли 10 мирных жителей, - глава ОВА

В целом в минувшие сутки на Донбассе было отбито 16 атак врага, уничтожено восемь танков, 17 единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобиля и шесть обычных автомобилей противника.

В Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. При поддержке артиллерии российская армия вела боевые действия в районе села Великая Камышеваха Харьковской области, но успеха не имела, на отдельных участках понеся значительные потери и отойдя на ранее занятые позиции.

"На Харьковском направлении основные усилия оккупантов сосредотачивались на удержании занятых рубежей, проведении контратак с целью восстановления утраченных позиций. Отмечается задействование противником диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сводке.

Кроме этого, из артиллерии и минометов враг осуществил обстрелы населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях, в частности, нанес ракетный удар по поселку Десна, и продолжает попытки ведения воздушной разведки с помощью беспилотников на указанном направлении.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активные боевые действия не проводились. Огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов противник поражал инфраструктуру и мирные дома в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Новоданиловка, Малиновка и Гуляйполе.

"По имеющейся информации, в районе населенного пункта Александровка с целью пополнения потерь 107-го стрелкового батальона, которые составили более 50%, прибыло пополнение в количестве 260 военнослужащих, ранее задействованных на Харьковском направлении", - добавляют в Генштабе.

На Южнобужском направлении захватчики активных боевых действий также не проводили, сосредоточив основные усилия на содержании занятых рубежей. Так, враг производил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Пришиб, Трудолюбовка и Нововоронцовка.

За предыдущие сутки подразделения зенитных ракетных войск уничтожили один самолет и крылатую ракету. Также ударная авиация Воздушных сил нанесла удары по скоплению вражеской техники: по предварительным данным, уничтожено около 20 бронированных машин, боеприпасы и личный состав.