6 человек ранены в Харьковской области из-за обстрелов оккупантов

18 мая из-за обстрелов оккупантов в Харьковской области получили ранения 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Сегодня обстреляны Циркуны, Прудянка, Ольховатка – 3 пострадавших. Так же все еще терпит обстрелы от оккупантов и город Харьков, этой ночью снаряды попадали в Киевском районе. Днем снова обстреляли Салтовку и Пятихатки - 3 пострадавших", - написал Синегубов.

По его словам, враги продолжают обстреливать позиций украинских военных с территории России, в ответ работают ВСУ.

"Враг сосредоточился на обороне своих позиций. Но, если он почувствует слабость нашей обороны, то попытается этим воспользоваться", - отмечает глава ОГА.

При этом он добавил, что в области идет активная работа над восстановлением критической инфраструктуры, чтобы подать газ, воду и электричество в уцелевшие помещения.

Напомним, в результате обстрелов российских войск в Харькове пострадала пожарно-спасательная техника и депо спасателей.