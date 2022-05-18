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6 человек ранены в Харьковской области из-за обстрелов оккупантов
18 мая из-за обстрелов оккупантов в Харьковской области получили ранения 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
"Сегодня обстреляны Циркуны, Прудянка, Ольховатка – 3 пострадавших. Так же все еще терпит обстрелы от оккупантов и город Харьков, этой ночью снаряды попадали в Киевском районе. Днем снова обстреляли Салтовку и Пятихатки - 3 пострадавших", - написал Синегубов.
По его словам, враги продолжают обстреливать позиций украинских военных с территории России, в ответ работают ВСУ.
"Враг сосредоточился на обороне своих позиций. Но, если он почувствует слабость нашей обороны, то попытается этим воспользоваться", - отмечает глава ОГА.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом он добавил, что в области идет активная работа над восстановлением критической инфраструктуры, чтобы подать газ, воду и электричество в уцелевшие помещения.
Напомним, в результате обстрелов российских войск в Харькове пострадала пожарно-спасательная техника и депо спасателей.