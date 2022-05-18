6 людей поранено на Харківщині через обстріли окупантів

18 травня через обстріли окупантів в Харківській області отримали поранення 6 людей. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Сьогодні обстріляно Циркуни, Прудянка, Ольховатка – 3 постраждалих. Також все ще терпить обстріли від окупантів та місто Харків, цієї ночі снаряди потрапляли в Київському районі. Вдень знову обстріляли Салтівку та П'ятихатки - 3 постраждалих", - написав Синегуб.

За його словами, вороги продовжують обстрілювати позицій українських військових із території Росії, у відповідь працюють ЗСУ.

"Ворог зосередився на обороні своїх позицій. Але якщо він відчує слабкість нашої оборони, то спробує цим скористатися", - зазначає голова ОДА.

При цьому він додав, що в області триває активна робота над відновленням критичної інфраструктури, щоб подати газ, воду та електрику до вцілілих приміщень.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів російських військ у Харкові постраждала пожежно-рятувальна техніка та депо рятувальників.