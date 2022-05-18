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В Харькове из-за вражеского обстрела пострадала пожарная техника и депо спасателей
В результате обстрелов российских войск в Харькове пострадала пожарно-спасательная техника и депо спасателей. Об этом говорится в сообщении государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"В 00:19 18 мая при обстреле Киевского района Харькова уничтожен пожарный автомобиль, повреждены еще 3 пожарные автоцистерны и специальный аварийно-спасательный автомобиль. Взрывной волной выбиты все окна в здании пожарного депо. Поврежден личный транспорт спасателей", - сказано в сообщении.
Согласно ему, в результате обстрела также уничтожен частный дом у здания пожарного депо.
"К счастью, обошлось без жертв и пострадавших среди гражданского населения и личного состава ГСЧС. В результате обстрела произошел пожар в частном доме на площади 100 кв.м, который спасатели ликвидировали в 02:40", - сообщает пресс-служба ГосЧС.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Подразделения ГСЧС продолжают выполнять задания по назначению.
Напомним, в среду 18 мая российские войска с территории России дважды обстреляли Черниговскую область и пять раз Сумскую.