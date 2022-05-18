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У Харкові через ворожий обстріл постраждала пожежна техніка та депо рятувальників
Внаслідок обстрілів російських військ у Харкові постраждала пожежно-рятувальна техніка та депо рятувальників. Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"О 00:19 18 травня під час обстрілу Київського району Харкова знищено пожежний автомобіль, пошкоджено ще 3 пожежні автоцистерни та спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль. Вибуховою хвилею вибито всі вікна в будівлі пожежного депо. Пошкоджено особистий транспорт рятувальників", - сказано в повідомленні.
Згідно з ним, внаслідок обстрілу також знищено приватний будинок біля будівлі пожежного депо.
"На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих серед цивільного населення та особового складу ДСНС. Внаслідок обстрілу сталася пожежа у приватному будинку на площі 100 кв.м, яку рятувальники ліквідували о 02:40", - повідомляє прес-служба ДСНС.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Підрозділи ДСНС продовжують виконувати завдання за призначенням.
Нагадаємо, у середу 18 травня російські війська з території Росії двічі обстріляли Чернігівську область та п'ять разів Сумську.