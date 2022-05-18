Враги продолжают обстреливать Сумскую и Черниговскую области

В среду 18 мая российские войска с территории России дважды обстреляли Черниговскую область и пять раз Сумскую. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

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"Сегодня с территории России произошло семь таких обстрелов: пять по Сумщине, два по Черниговщине. Враг применял крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы, ствольную и реактивную артиллерию", - сказано в сообщении.

Согласно ему, самый продолжительный обстрел длился около часа. Его российские военные вели из минометов со стороны села Зерновое по территории вблизи одного из приграничных населенных пунктов Шосткинского района Сумской области.

В результате обстрелов потерь среди украинских пограничников нет.

Напомним, российские военные за сутки 17 мая нанесли 15 артиллерийских атак по городу Северодонецк Луганской области.