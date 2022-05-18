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Вороги продовжують обстрілювати Сумську та Чернігівську області
У середу 18 травня російські війська з території Росії двічі обстріляли Чернігівську область та п'ять разів Сумську. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.
"Сьогодні з території Росії сталося сім таких обстрілів: п'ять по Сумщині, два по Чернігівщині. Ворог застосовував великокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, ствольну та реактивну артилерію", - сказано у повідомленні.
Згідно з ним, найтриваліший обстріл тривав близько години. Його російські військові вели з мінометів з боку села Зернове територією поблизу одного з прикордонних населених пунктів Шосткинського району Сумської області.
Внаслідок обстрілів втрат серед українських прикордонників немає.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, російські військові за добу 17 травня завдали 15 артилерійських атак містом Сєвєродонецьк Луганської області.