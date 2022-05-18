Вороги продовжують обстрілювати Сумську та Чернігівську області

У середу 18 травня російські війська з території Росії двічі обстріляли Чернігівську область та п'ять разів Сумську. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

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"Сьогодні з території Росії сталося сім таких обстрілів: п'ять по Сумщині, два по Чернігівщині. Ворог застосовував великокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, ствольну та реактивну артилерію", - сказано у повідомленні.

Згідно з ним, найтриваліший обстріл тривав близько години. Його російські військові вели з мінометів з боку села Зернове територією поблизу одного з прикордонних населених пунктів Шосткинського району Сумської області.

Внаслідок обстрілів втрат серед українських прикордонників немає.

Нагадаємо, російські військові за добу 17 травня завдали 15 артилерійських атак містом Сєвєродонецьк Луганської області.