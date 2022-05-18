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В Донецкой области из-за военных действий оккупантов за сутки погибли 10 мирных жителей, - глава ОВА
В результате военной агрессии армии Российской Федерации в течение суток, 18 мая, погибли 10 мирных жителей в Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 18 мая россияне убили 10 мирных жителей Донбасса: 7 в Лимане и 3 в Бахмуте. Среди погибших 2 ребенка: 1 в Лимане и 1 Бахмуте. Еще семь человек сегодня получили ранения", - говорится в сообщении.
Также Павел Кириленко подчеркнул, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, армия РФ в течение 17 мая убила 7 мирных жителей Донецкой области, обстреляно 52 гражданских объекта. Перед этим стало известно о ракетном ударе по Бахмуту, который попал по жилой пятиэтажке, разрушив ее конструкции с пятого по первый этаж и повлек за собой пожар. Также есть случаи захвата оккупантами стратегических предприятий и финансовых учреждений в Донецкой области.